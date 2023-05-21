'Метким выстрелом – на тот свет!' В МВД показали обычное утро для украинских защитников на фронте. Видео

Украинские воины уничтожают врагов в будни и в выходные. Утро защитники из 14-й штурмовой бригады Национальной гвардии Украины "Красная Калина" начинают с поражения вражеской техники и живой силы.

Видео дня

Видео с повседневной работой воинов в Донецкой области показали в Министерстве внутренних дел. На кадрах зафиксировано превращение в металлолом вражеского танка и БМП.

"Метким выстрелом – оккупанта на тот свет. Вот так встречают воскресенье ребята из бригады "Красная Калина". Говорят, отдохнут после победы, а пока готовы движевать даже на выходных", – подписали видео в МВД.

В самой бригаде уточнили: на кадрах зафиксирована работа противотанкистов на Донецком направлении.

"Наши воины продолжают уничтожать врага на Донецком направлении Противотанкисты бригады "Красная Калина" не дают шанса, как танкам, так и БМП. Победа за нами. Враг тлеет, где калина краснеет!" – подчеркнули защитники.

Напомним, к утру 21 мая безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 203 160 захватчиков. В преддверии Силы обороны Украины ликвидировали еще 730 оккупантов за сутки.

Также сообщалось, что бои за Бахмут не прекращаются, враг ведет безуспешные наступательные действия.

В то же время 20 мая владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова объявил о "взятии" Бахмута. В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о захвате города противником.