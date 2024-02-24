Меткость спасает жизни: бойцы 3-й штурмовой бригады показали, как сбили FPV-дрон в Авдеевке. Видео

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины едва не были атакованы вражеским FPV-дроном во время передвижения между позициями в Авдеевке Донецкой области. К счастью, они вовремя заметили вражеский БПЛА, который следил за их авто и собирался ударить по нему, и уничтожили его.

Об этом рассказали в официальном Telegram-канале 3-й ОШБр. Благодаря моментальной реакции наших защитников и точному огню по цели трое военных остались живы.

Парни рассказали, что уже готовились открывать двери и бросать в российский FPV гранату, однако его удалось "приземлить" с помощью стрелкового оружия.

На кадрах видно, как FPV-дрон оккупантов после сбития упал в лужу на дороге.

"На отлично сработали бойцы 1-го механизированного батальона третьей штурмовой бригады", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, во время боев на Авдеевском направлении важную роль сыграли и продолжают играть беспилотники. В 3-й штурмовой бригаде показали, как с помощью них охотились на врага во время боев за Авдеевку.

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