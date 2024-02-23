"Поражены и уничтожены": в 3-й штурмовой бригаде показали, как охотились на врага во время боев за Авдеевку. Видео
Во время боев на Авдеевском направлении большую роль сыграли и продолжают играть беспилотники. В самом городе дроны-камикадзе нанесли захватчикам большие потери.
Украинские "птички" под искусным управлением украинских операторов превращали вражескую бронетехнику в металлолом, а оккупантов – в "хороших россиян", которых не видно в тепловизор. Кадры работы воинов ударного подразделения FATUM противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады опубликованы в канале бригады в Telegram.
"Поражены и уничтожены в Авдеевке. Кадры по вылетам на дронах FPV во время боев на Авдеевском направлении. Успешная ликвидация бронированной техники и самих оккупантов ударными "птичками", – прокомментировали в 3 ОШБр события на видео.
Сами же операторы БПЛА были еще менее многословны, однако максимально убедительны.
"Наши терриконы – ваши могилы", – подписали видео в FATUM.
Фатум или судьба, ожидающая каждого захватчика на украинской земле, стараниями воинов догнала как личный состав российской армии в Авдеевке, так и вражескую бронетехнику, с помощью которой враг уничтожал украинский город и сеял смерть.
Напомним, 22 февраля ВСУ за сутки ликвидировали 1000 оккупантов и сожгли почти 50 артсистем врага.
Только под Авдеевкой украинские воины накануне захватили в плен полдесятка оккупантов. Всего в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" за прошедшие сутки защитники ликвидировали 503 захватчика и 25 единиц военной техники, не считая БПЛА. Дронов разных типов нейтрализовали или уничтожили 261 единицу.
Также Силы обороны Украины на этом направлении уничтожили 4 склада боеприпасов и 2 важных объекта врага.
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