ВСУ за сутки ликвидировали 1000 оккупантов и сожгли почти 50 артсистем врага

Силы обороны Украины в течение 22 февраля уничтожили 170 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии России. Также в рядах врага отминусовали 1000 военнослужащих.

На сегодня потери личного состава ВС РФ в войне против нашего государства достигают 408 240. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины сожгли 49 артиллерийских систем (всего 9916), 37 боевых бронированных машин (12 410), три танка (6526), две РСЗО (999) и два средства ПВО (682).

Защитники "приземлили" 32 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 7628). Также обезврежено 36 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всех 12 960), девять – специальной техники (1575).

С начала российского вторжения ВСУ сбили 1903 крылатые ракеты, 339 самолетов, 325 вертолетов, уничтожили 25 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Силах обороны Украины показали "кладбище" флота РФ в Черном море. На инфографике указаны места в Черном море, где были повреждены или уничтожены корабли Черноморского флота страны-агрессора России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!