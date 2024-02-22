В ВСУ показали "кладбище флота РФ" в Черном море: инфографика

В Силах обороны Украины показали места в Черном море, где были повреждены или уничтожены корабли Черноморского флота государства-агрессора России. Там подчеркнули, что флот оккупантов продолжает нести большие потери.

Карту "демилитаризации" российского флота обнародовали в среду, 22 февраля, на официальном Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. В СтратКоме подчеркнули, что Черное море превратилось в кладбище для кораблей оккупационных войск РФ.

В сообщении указано, что учреждение собрало информацию об ориентировочных местах затоплений и повреждениях кораблей оккупантов.

В целом Вооруженные силы Украины уже уничтожили 13 кораблей вражеского войска в Черном море, еще 22 объекта были повреждены.

"В море еще много места", – подчеркнули в Страткоме.

Накануне спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал, что после того, как Силы обороны Украины совершили ряд успешных атак на корабли России в Черном море, оккупационные войска начали рассредоточивать корабельно-катерный состав и периодически его передислоцируют. Захватчики понимают, что ситуация в Черном море больше не на их стороне и пытаются лишний раз не выходить в море.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным украинской разведки, большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло, сам корабль затонул и не подлежит восстановлению. В ГУР также показали кадры уничтожения "Цезаря Куникова" морскими БПЛА.

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