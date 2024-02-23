ВСУ на Авдеевском направлении захватили в плен полдесятка оккупантов: Тарнавский рассказал о боях и потерях врага

За последние сутки, российские оккупационные войска совершали активные действия по всей операционной зоне ОВСУ "Таврия", устроив 61 штурмовую атаку. Только на Марьинском направлении было зафиксировано 43 столкновения.

Однако Вооруженные силы Украины дали достойный отпор врагу, а на Авдеевском направлении захватили в плен полдесятка оккупантов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

В общей сложности российские войска нанесли 38 авиаударов (большинство из них на Донетчине), а также совершили 97 атак дронами-камикадзе и 1102 обстрела позиций Сил обороны, включая 5 сбросов гранат с ядовитым веществом из беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что постоянные попытки штурма украинских позиций стоят дорогому врагу. За прошедшие сутки общие потери путинской армии составляют 503 человека в живой силе и 25 единиц военной техники, не считая БПЛА.

Тарнавский уточнил, что среди уничтоженной техники – 9 боевых бронемашин, 8 артиллерийских установок, 7 автомобилей и 1 единица спецтехники. Также было ликвидировано или сбито 261 БпЛА разных типов.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 4 склада боеприпасов и 2 важных объекта врага.

Еще полдесятка оккупантов были захвачены в плен на Авдеевском направлении.

"Мы стоим вместе. Вместе мы победим! Слава Украине!" – резюмировал Тарнавский.

Как писал OBOZ.UA, за все время полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожили уже 6516 танков ВС РФ. Со статистикой потерь врага, которую ведет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, можно ознакомиться по ссылке.

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