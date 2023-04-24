Международный трибунал в отношении России должен предусматривать наказание ее лидеров – премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что формат международного трибунала для России должен предусмотреть наказание для лидеров террористического государства. Именно лидеры в обязательном порядке должны понести ответственность, поскольку они принимали решение о начале войны в Украине.

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Об этом премьер-министр Эстонии сообщила во время совместного брифинга для журналистов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кая Каллас подчеркнула, что нельзя разрешить Путину, Лаврову и другим ключевым игрокам в РФ избежать ответственности за все военные преступления, совершенные на территории Украины.

"Мы поддерживаем международный трибунал по расследованию преступления агрессии. Военные преступления могут рассматриваться Международным уголовным судом и судами в Украине, потому что здесь их совершали. Если же говорить о преступлении агрессии, то это преступление лидеров. Я юрист по образованию и могу сказать, что любой гибридный трибунал позволит Путину, Лаврову и другим избежать ответственности. Преступление агрессии – это преступление, которое совершают лидеры, и именно их нужно привлечь к ответственности", – заявила Каллас.

По словам премьер-министра, не следует считать победой ордер Международного уголовного суда на арест Путина за депортацию детей. Международный трибунал должен состояться в достаточно четком формате и осудить все ключевые фигуры в России, принимавшие решение о нападении на Украину, ведь безнаказанность и дальше будет порождать новые зверства.

Каллас также подчеркнула, что Эстония будет оставаться на стороне Украины и в дальнейшем поддерживать наше государство в военной, экономической и политической сфере, пока Украина не победит.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский рассказал о содержании переговоров с премьером Эстонии. Политики пришли к взаимным решениям по ключевым вопросам, которые важны для нашего суверенитета и безопасности: победа на фронте и вступление в НАТО.