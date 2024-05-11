МИД Литвы о ядерных угрозах Путина: он ничего не выиграет из этого, но потеряет все

Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин блефует, угрожая возможным применением ядерного оружия. Такой шаг не принесет российскому лидеру никаких преимуществ, а лишь чревато потерями.

Об этом сообщает LRT. Ландсбергис подчеркнул, что некоторые страны, первоначально поддерживающие Россию, могут внезапно отказаться от этой поддержки, если угрозы Путина станут реальностью.

"Он ничего не выиграет от этого, но все теряет. Некоторые страны на его стороне, или он так думает. Китай явно поддерживает Россию, глобальные партнеры в Латинской Америке, Африке тоже скорее на стороне Путина. Но если угрозы станут реальностью, все партнерство исчезнет в мгновение ока", – заявил он.

Ландсбергис подчеркнул, что позиция, занятая некоторыми ведущими государствами во избежание эскалации, может оказаться губительной.

"Этот путь, если следовать нашей стратегии, ведет к разрушению страны. Он может привести к настоящему конфликту уже за пределами Украины, к нему могут быть привлечены другие страны. Потому что мы посылаем Путину очень четкий сигнал: если вы нам угрожаете, мы отступаем", – заявил министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 мая в России анонсировали обучение для повышения готовности ядерных сил. В минобороны РФ заявили, что мероприятия проводятся по поручению диктатора Владимира Путина с целью повышения готовности ядерного оружия к выполнению боевых задач.

– Впоследствии стало известно, что проверку средств-носителей нестратегического ядерного оружия решили провести в Беларуси.

– В ГУР отметили, что для России угрозы ядерным оружием – это обычная практика. Сейчас гораздо важнее происходящее на поле боя в Украине.

– Тем временем в Пентагоне обеспокоены тем, что РФ сосредоточена на расширении и модернизации своего арсенала ядерного оружия. Такие действия россиян "еще больше усложняют динамику глобальной безопасности", полагают там.

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