"События на поле боя важнее": в ГУР прокомментировали угрозы "ядерных" учений России

Для Российской Федерации угрозы ядерным оружием – это обычная практика. Сейчас намного важнее то, что происходит на поле боя в Украине.

Так будущие учения нестратегических ядерных сил страны-агрессора России прокомментировал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он выступил в эфире одной из программ "Радио Свобода" во вторник, 7 мая.

"Что у деда еще остается, кроме ядерного шантажа? То, что имеют, тем и звенят. В конце концов, это постоянная практика Кремля. Чего нового особенно здесь нет. Есть уже официальные заявления международного сообщества... Что касается ядерного шантажа, разумеется, это вопрос к свободному миру, к Западу. Я думаю, что реакция будет адекватной и правильной", – сказал Юсов.

Он отметил: для нас сейчас есть более важные вещи, а именно обстановка на фронте.

"Есть гораздо более интересные и важные вещи – то, что происходит непосредственно на поле боя. Там враг так же продолжает реализовывать и планировать вещи против нашей государственности", – заявил представитель ГУР МО.

Как писал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны отметил, что Россия, похоже, вновь активизирует кампанию рефлексивного контроля, нацеленную на принятие решений на Западе, используя ядерные угрозы и дипломатические манипуляции. Она вряд ли применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-либо еще.

– 6 мая МО РФ анонсировало нестратегические (тактические) учения для "отработки подготовки и применения" ядерного оружия.

– 7 мая внезапную проверку средств-носителей нестратегического ЯО начали также в Беларуси.

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