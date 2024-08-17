МИД России вызвал посла Италии на ковер, так как обиделся на репортаж из Курской области

Министерство иностранных дел страны-агрессора РФ вызвало посла Италии Чеччилию Пиччони. Ей выразили "решительный протест" из-за визита журналистов итальянской государственной телекомпании RAI на подконтрольную Украине часть Курской области.

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Об этом сообщила пресс-служба российского МИД. В ведомстве заявили, что вызвали посла Италии в Москве 16 августа.

"Послу был высказан решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании РАИ, незаконно проникшей на территорию РФ", – говорится в заявлении.

В МИДе страны-агрессора также пожаловались, что итальянские журналисты прибыли в Курщину для освещения украинского наступления.

Его российские дипломаты назвали "преступным террористическим нападением украинских боевиков", умолчав о масштабном вторжении в Украину, которое начал диктатор Владимир Путин под названием "СВО".

В МИД РФ также заявили, что итальянские корреспонденты "грубей всего нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики", использовали российскую территорию "для обещания преступлений киевского режима".

Также дипломаты страны-агрессора пригрозили, что действия итальянцев "подпадают под действие Уголовного кодекса РФ" и "компетентные ведомства" занимаются установлением обстоятельств "преступления" для "принятия соответствующих мер".

Репортаж из города Суджа сняли Стефания Баттистини и Симоне Траини, он вышел на итальянском канале TG1. Журналисты показали подбитую технику около границы, а также пообщались с местными жителями, оставшимися в городе.

По данным телекомпании RAI, посол Пиччиони сказала, что RAI и другие журналистские редакции "планируют свою деятельность полностью автономно и независимо".

"Задачей дипломатической сети является отслеживание и защита итальянских граждан в любой ситуации", – заявила дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ДШВ ВСУ продолжают уверенно продвигаться в Курской области.

В ISW указали, что Силы обороны Украины 16 августа продвинулись юго-восточнее Суджи на Курщине. Украинские защитники сохраняют присутствие на всей территории, которая заявлялась как подконтрольная ВСУ, и разрушили, вероятно, два моста через Сейм в Глушковском районе.

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