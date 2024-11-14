'Миллионы людей мечтают о справедливом завершении этой войны': Зеленский напомнил, ради чего сражается Украина. Видео

В четверг, 14 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский выступал с докладом о ситуации на фронте. Воины Сил обороны очень эффективно отработали на Купянском направлении и держат позиции на других участках фронта, убеждая, что люди должны выиграть – это именно то, ради чего сражается Украина.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении. "Сегодня был доклад главкома Сырского. Как всегда, именно с этого начинается день. Не только Донетчина – еще и Купянское направление. Наши воины там сработали очень эффективно. Я благодарен всем за стойкость. Южные направления. Курская операция", – сказал он.

Глава государства добавил, что гордится "всеми нашими людьми" и каждым подразделением, которое держит позиции и обеспечивает Украине "возможность убеждать мир, что люди должны выиграть".

"Именно, ради чего сражается Украина", – сказал Зеленский.

По словам президента, сейчас был долгий день – длительная работа по подготовке "внутреннего Плана устойчивости – того, что нужно, чтобы Украина выстояла".

"Сегодня проработали несколько пунктов, и в частности – культурный суверенитет, то, что касается и культурного наследия Украины, и современной культуры, и культурной дипломатии. Производство украинского контента и ради этого – реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине. Это часть нашей силы и элемент гарантирования связей Украины с глобальным миром", – заявил Зеленский.

Так, бывают вещи, которые не способны донести другим ни политики, ни общественные деятели, ни информационное пространство, но это делают эмоции и искусство, сказал Зеленский. Культура, по его словам, – это "инструмент, работающий ради человечности" по всему миру.

"Мы должны уделить этому гораздо больше государственного внимания, и это будет", – пообещал президент.

Кроме того, сегодня проработали пункт внутреннего Плана по безопасности по всей стране, рассказал Зеленский:

"Это основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку. Хорошие наработки есть у Министерства внутренних дел, у Службы безопасности Украины. Все обязательно внедрим".

Также уже проработаны пункты по энергетике и по оружию: собственного производства и сотрудничества с партнерами.

В общей сложности план содержит десять пунктов, которые будут представлены на следующей неделе, анонсировал Зеленский.

По его словам, под каждый пункт "вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом" будет подготовлен "фактически базовый, доктринальный" документ для стойкости Украины – "с четкими приложениями, пошагово":

"То, как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Ради того, чтобы мы имели право на это слово – "победа". Мы все – каждый украинец, каждая украинка. Миллионы людей, которые мечтают о завершении этой войны справедливо для Украины и работают ради этого, воюют ради этого".

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