Минимальное снаряжение, но берут триколор: военный рассказал о тактике противника на Константиновском направлении

Российские военные, участвующие в штурмах на Константиновском направлении, берут с собой минимум снаряжения, но почти всегда имеют при себе российский триколор. Флаг нужен оккупантам прежде всего для создания пропагандистских видео, которые снимают сопровождающие дроны.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель командира роты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского Владимир в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV.

Противник всё активнее применяет тактику инфильтрации небольших штурмовых групп по два-три человека. Их задача — проникнуть как можно глубже в украинскую оборону без вступления в боевой контакт, накопить силы и в благоприятный момент атаковать позиции Сил обороны.

Владимир пояснил, что современная линия боевого столкновения не представляет собой сплошную укреплённую полосу, поэтому российское командование считает такую тактику эффективной. В то же время украинская разведка пытается своевременно выявлять такие группы и уничтожать их ещё на подходах к позициям.

Главные истории дня

Из-за широкого применения беспилотников с обеих сторон линия фронта стала фактически "прозрачной". Прямых стрелковых боев стало значительно меньше, ведь главную роль в обнаружении и поражении противника сегодня играют дроны. После потери штурмовой группы российские войска сразу же пытаются нанести удары с помощью БПЛА или артиллерии по обнаруженным украинским позициям.

Отдельно военный подчеркнул, что на Константиновском направлении не наблюдается ослабления давления со стороны оккупантов.

"На Константиновском направлении нет ощущения, что вооруженные группировки РФ испытывают какие-либо проблемы с личным составом. С каждым днем давление и количество попыток проникновения небольшими штурмовыми группами только усиливаются", — отметил Владимир.

Штурмовики обычно имеют при себе только боекомплект, критический минимум припасов и почти всегда российский триколор. Их сопровождает дрон, который фиксирует продвижение группы для создания пропагандистских материалов.

"Они пытаются пробраться как можно дальше и создать благоприятную картинку для вражеской пропаганды, ведь их, как правило, сопровождает дрон. В итоге таких "знаменосцев" быстро уничтожают или берут в плен украинские пехотинцы или военные смежных подразделений", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская оккупационная армия продолжает оказывать активное давление на Константиновку в Донецкой области. Враг постоянно пытается проникнуть на территорию города и закрепиться непосредственно в самом городе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!