Минные поля и 'особые' препятствия: Наев рассказал, как Украина укрепляет северную границу. Видео

На северной границе Украины продолжаются мероприятия по укреплению оборонных позиций. Защитники осуществляют минирование опасных участков и обустраивают фортификационные и инженерные заграждения.

Видео дня

Об этом рассказал командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев после рабочей поездки в Северную операционную зону. Там он встретился с бойцами, которые недавно вернулись на восстановление после выполнения боевых заданий на востоке (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, Наев посетил позиции военных, оценил уровень обороны, а также поблагодарил их за мужество и преданность и вручил ведомственные знаки отличия "За службу и доблесть".

По словам Наева, ситуация на севере страны полностью контролируется военными частями ВСУ, подразделениями Государственной пограничной службы и других военных формирований и правоохранителей.

"Наши защитники выполняют комплекс мер по улучшению инженерного оборудования оборонных позиций", – заверил он.

Наев рассказал, что пограничники укрепляют границу на всех опасных и угрожающих направлениях. Работа идет и в органах военного управления, и на местах, где опытные боевые командиры руководят личным составом.

"На прошлой неделе установлено около 20 противотанковых минных полей, более 15 групп противотанковых мин, почти 150 противопехотных взрывных устройств, более 100 минных шлагбаумов, 25 лесных минированных завалов, около 130 невзрывных ограждений, а также более 6 километров малозаметных препятствий", – информировал командующий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 мая элитные подразделения ВСУ прибыли на границу с Россией на Сумщине. Защитники оснащены современной и мощной техникой по стандартам НАТО.

– По словам Наева, в настоящее время на территории РФ и Беларуси не отмечается формирования наземных ударных группировок врага. В Брянской, Курской и Белгородской областей РФ, а также в южной части Беларуси сосредоточены около 18 тыс. военных.