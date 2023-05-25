Оснащены техникой НАТО: элитные подразделения ВСУ прибыли на границу с РФ в Сумской области. Фото

В воскресенье, 21 мая, на границу Сумской области из РФ прибыли элитные подразделения Вооруженных сил Украины. Военные оснащены современной и мощной техникой по стандартам НАТО.

Видео дня

Как стало известно OBOZREVATEL, эта операция предназначена для укрепления передовых позиций на границе Сумской области. Причина этого – увеличение количества войск с вражеской стороны.

В населенные пункты в приграничных районах Шосткинского и Конотопского районов начали прибывать украинские подразделения специального назначения.

Эти войска имеют передовые образцы оружия и боевой техники, отвечающие стандартам НАТО. Сами бойцы прошли военную учебу за границей. Они будут ужесточать службу на передовых рубежах обороны в Сумской области.

Ранее колонны украинской техники со спецназовцами были замечены в районе Путивля.

Местные жители подтверждают наличие подразделений ВСУ на этой территории.

Известно, что перед этим подразделения двух бригад спецназа Главного управления Генштаба вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ) были переброшены в приграничные районы Курской области для проведения контрдиверсионных мероприятий и провокаций.

В настоящее время на приграничной территории РФ в населенном пункте Теткино, Курская область, зафиксирована активность подразделений оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Учительница из Сумщины Людмила Гульцо стала пограничницей после потери обоих сыновей-десантников. Уже полтора года она работает в пограничном отряде.

– 11 мая оккупанты обстреляли Сумщину из минометов и САУ. В результате атаки погиб человек.

– 12 мая враг нанес удар по приграничной Черниговщине. Пожар охватил дома, пострадали люди.

– В результате обстрела Двухлетней на Харьковщине 15 мая погибли два человека, еще один был ранен.