Минобороны проводит незапланированные проверки ТЦК и складов с продуктами: Умеров сообщил первые результаты

Министерство обороны проводит незапланированные проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также складов с продуктами в воинских частях. Фиксируется множество нарушений.

Видео дня

О результатах проверок сообщил в Facebook министр обороны Рустем Умеров. Он отметил, что была выявлена непоставка продовольствия более чем на 50 млн грн.

"По результатам предыдущей поездки на прошлой неделе, Министерство обороны сменило поставщика некоторым воинским частям", – отметил глава Минобороны.

Так же, по его словам, команда Минобороны работает над системной устранением недостатков, выявленных в ТЦК и СП.

Напомним, ранее Умеров сообщил, что законопроект №10062 об автоматическом обретении статуса УБД и создании единого электронного реестра военнообязанных позволит армии ускорить процессы обмена информацией. А ведь услуги и процессы для военнослужащих перейдут в удобный цифровой формат. Закон будет введен в установленные сроки.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обосновали перед Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки необходимость усиления мобилизации. Они озвучили простую истину – если не усилить призыв в армию, государство будет некому защищать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!