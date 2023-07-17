Минобороны России устроило 'зачистки' командиров, армию Путина захлестнули проблемы: в ISW объяснили, что происходит

Минобороны России приступили к процессу "зачистки" командиров из некоторых наиболее боеспособных частей. В последнее время случаи увольнения на руководящих военных должностях стали учащаться.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Увольнения командиров могут быть связаны со случаями неповиновения Генштабу РФ.

Так, недавнее увольнение генерал-полковника Ивана Попова, командующего 58-й общевойсковой армией, и сообщение об увольнении генерал-майора Владимира Селиверстова, командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, привели к обсуждению возможных других будущих увольнений и арестов.

Российские источники также заявляли, что в начале июля российское военное командование уволило командира 7-й дивизии ВДВ генерал-майора Александра Корнева.

Также сообщалось, что российские власти арестовали командующего 90-й танковой дивизией генерал-майора Рамиля Ибатуллина, а также двух неустановленных заместителей.

Один связанный с Кремлем милблогер предположил, что российское военное командование также планирует уволить командира 31-й бригады ВДВ, полковника Сергея Карасева. Кроме того, российские источники предполагают, что Минобороны России может готовиться к аресту командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского.

Вероятно, сообщения об увольнении и арестах командиров, управляющих боевыми частями и формированиями, могут быть связаны со случаями неповиновения.

Так, у Попова был конфликт с главнокомандующим Генштаба России и командующим Тактической Группы Соединенных Сил, генералом армии Валерием Герасимовым. Попов хотел прямо обратиться к президенту России Владимиру Путину со своими жалобами на ситуацию на линии фронта в западной Запорожской области.

Теплинский и Попов требовали радикальных изменений в российском ведении войны – которыеГерасимову или Шойгу невозможно выполнить, учитывая нереалистические требования Путина по военным усилиям.

Сообщалось, что освобождение Селиверстова было также следствием подобного неповиновения, а русские источники отмечали, что у него была репутация человека, выступавшего от имени своих солдат.

Сообщается, что неповиновение среди командиров также распространяется и на личный состав. Так, представители подразделений 7-й дивизии воздушных десантных войск (ВДВ) угрожали, что они покинут свои позиции на оккупированной территории Херсонской области, если Министерство обороны России арестует Теплинского или создаст угрозу его жизни.

В ISW заявили, что усиление динамики неповиновения среди российских командиров в Украине может побуждать других командиров к более внятному противостоянию перед военным руководством России.

Напомним, что у Зеленского назвали главную задачу первого этапа контрнаступления ВСУ. Так, на этом этапе украинские силы наносят значительный ущерб противнику, в частности в сфере логистики. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Также спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень заявил, что ВСУ имеют частичный успех на Бердянском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах, нанося большие потери оккупантам. Они осуществляют аэроразведку, контрбатарейную борьбу, уничтожают враждебные цели и разминируют территории.