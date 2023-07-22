Минобороны: военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины

Заместитель Министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. По его словам, российские оккупационные войска в районе Купянска предприняли отчаянную попытку оттянуть Силы обороны из других направлений.

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Однако в целом украинская армия контролирует ситуацию по всей линии фронта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Гаврилов подчеркнул, что в целом вся инициатива сейчас на стороне Украины. Он добавил, что это важно для наших партнеров, особенно по линии военных.

В оборонном ведомстве добавили, что украинские воины продолжают каждый день продвигаться вглубь линии фронта. Защитники страны огромными усилиями прорывают первую и вторую линию обороны россиян.

"Важно, что мы каждый день продвигаемся. Где-то на 100 метров, где-то – на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить", – сказал заместитель министра обороны

При этом Гаврилов отметил, что Украина еще не использовала в полном объеме свой ресурс. Поэтому ни у кого нет сомнений о продолжении помощи и о том, что украинские войска добьются успеха.

"Понятно, что людям, которые сидят в теплых помещениях и смотрят Интернет и телевидение, хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, но реальность такова, что надо учитывать происходящее on the ground", – резюмировал Гаврилов.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военнослужащие каждый день продолжают продвигаться вперед на расстояние от 0,5 до 1 километра. Контрнаступление ВСУ практически нереально проводить в быстром темпе из-за огромного количества оборонительных сооружений и минных полей российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что наступление Вооруженных сил Украины нельзя назвать провальным. Украинские защитники делают свою работу, но вынуждены прокладывать свой освободительный путь через минные поля врага.

Отметим, что российская оккупационная армия продолжает попытки окружить Авдеевку Донецкой области и перебрасывает на этот участок фронта подкрепление. В частности, агрессор пытается усилить свою группировку в районе Авдеевки подразделениями морской пехоты, которые ранее находились в Никольском под Мариуполем.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинская армия обладает значительной мощью, которую пока еще не привлекала к боевым действиям в ходе контрнаступления. По его словам, сейчас Вооруженным силам Украины предстоит преодолеть объемные минные заграждения и эшелонированную оборону российских оккупантов.

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