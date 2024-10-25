Минобороны ввело новые стандарты качества военной формы: что изменится

В Украине ввели новые требования к контролю за качеством военной формы воинов Сил обороны. В частности, технический осмотр и испытание образцов одежды военных будут проводить по современным методикам, которые отвечают международным стандартам.

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Об этом в четверг, 24 октября, сообщили в Министерстве обороны Украины. В ведомстве отметили, что новый стандарт контроля качества формы был введен по запросу самих военнослужащих.

Он был разработан Центральным управлением контроля качества Минобороны и вступил в силу в этом месяце.

"Документ разработан по запросу военных, ведь во время войны требования к качеству вещевого обеспечения особенно выросли, а технологическое развитие в производстве материалов и средств защиты значительно ускорилось. Министерство обороны постоянно работает над усовершенствованием контроля качества всех товаров для наших военных", – подчеркнули в пресс-службе Минобороны.

Новый современный стандарт, как отметили в оборонном ведомстве, поможет поставщикам лучше понимать свои права и обязанности.

В нем установлено, как происходит контроль качества на всех этапах поставки: проведение входного контроля сырья и комплектующих, проверка контрольных образцов товара, проведение приемного контроля товара за качеством.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны заявили, что приложением Армия+ пользуются уже 340 тыс. военнослужащих, подано уже около 10 тыс. электронных рапортов. Кроме того, в ведомстве выразили готовность цифровизировать работу ВЛК.