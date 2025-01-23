'Минометный обстрел накрыл позиции': на Покровском направлении погиб защитник из Запорожской области. Фото

В боях на восточном направлении фронта погиб военнослужащий ВСУ Евгений Ивахненко из Запорожской области. Он был морским пехотинцем.

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Жизнь воина оборвалась в результате вражеского минометного обстрела. О потере сообщила Широковская территориальная громада.

Евгений Александрович Ивахненко почти всю свою жизнь прожил в селе Отрадное Запорожского района. По словам его брата Андрея, он с детства был чутким и добрым, всегда готов поддержать того, кто в этом нуждается. Также был очень усердным учеником, достигал успехов в учебе.

После школы Евгений работал сварщиком на ЗТЗ (Запорожский трансформаторный завод).

В 2024 году мужчину призвали на военную службу. Он воевал на Покровском направлении.

Близкие говорят, что воин постоянно пытался писать и сообщать о себе. Одним из последних сообщений было, что 9 октября он выходит на боевое задание, поэтому несколько дней может отсутствовать.

К сожалению, этот выход для морпеха был последним. Тогда вражеский минометный обстрел накрыл позиции защитников Украины.

"Цена, которую Герой заплатил за нашу свободу, очень высока – его жизнь. Поэтому мы должны помнить каждого нашего защитника, который никогда больше не вернется домой к своим родным. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения. Вечная память и слава Герою!" – отметили в Широковской громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб 41-летний воин Николай Кущ из Запорожской области. Связь с защитником была потеряна еще в ноябре 2023-го, домой он вернулся "на щите" более чем через год.

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