Минус 10 складов БК и 4 базы врага: Силы обороны устроили оккупантам сезон 'бавовны'. Карта

На прошлой неделе Силы обороны Украины устроили оккупантам сезон "бавовны". С 31 июля по 6 августа защитники Украины уничтожили 10 складов с боеприпасами россиян и еще 4 ячейки пребывания личного состава врага.

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О потерях России за неделю сообщили в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами". Судя по опубликованной карте, "бавовна" посетила врага на временно оккупированных территориях Херсонщины, Запорожья, Донетчины и в Крыму.

Так, локации оккупантов были поражены:

– в Херсонском районе – уничтожен склад БК;

– в Макеевском районе Донецкой области – уничтожен склад БК;

– Крым, Сахарная головка – уничтожен склад БК;

– Гвардейское, Крым – попадание в базирование;

– Бердянский район Запорожья – попадание в базирование и уничтожение двух БК;

– Пологовский район Запорожской области – уничтожен склад БК;

– Токмакский район Запорожской области – попадание в базирование и уничтожение склада БК;

– Каховский район Херсонщины – уничтожен склад БК;

– Бердянский район Запорожья – уничтожены 2 склада БК;

– Скадовский район Херсонщины – попадание в базирование.

Напомним, на Таврическом направлении воины ВСУ уничтожили 21 единицу техники и 6 складов БК врага только за последние сутки. Речь идет о 3 ББМ, 10 артиллерийских системах и минометах, 2 БпЛА, 4 единицах автомобильной и 2 единицах специальной техники. Также были уничтожены 6 складов боеприпасов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бойцы легиона "Свобода России" уничтожили склад с минами армии России в оккупированном Зайцевом Донецкой области. Потери войскам РФ нанесли с помощью БПЛА;

– в Херсонской области украинские воины отменяли у врага наблюдательный комплекс "Муром-М". Охоту на технику россиян провели бойцы 11 бригады имени Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

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