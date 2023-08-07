Минус 10 складов БК и 4 базы врага: Силы обороны устроили оккупантам сезон "бавовны". Карта
На прошлой неделе Силы обороны Украины устроили оккупантам сезон "бавовны". С 31 июля по 6 августа защитники Украины уничтожили 10 складов с боеприпасами россиян и еще 4 ячейки пребывания личного состава врага.
О потерях России за неделю сообщили в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами". Судя по опубликованной карте, "бавовна" посетила врага на временно оккупированных территориях Херсонщины, Запорожья, Донетчины и в Крыму.
Так, локации оккупантов были поражены:
– в Херсонском районе – уничтожен склад БК;
– в Макеевском районе Донецкой области – уничтожен склад БК;
– Крым, Сахарная головка – уничтожен склад БК;
– Гвардейское, Крым – попадание в базирование;
– Бердянский район Запорожья – попадание в базирование и уничтожение двух БК;
– Пологовский район Запорожской области – уничтожен склад БК;
– Токмакский район Запорожской области – попадание в базирование и уничтожение склада БК;
– Каховский район Херсонщины – уничтожен склад БК;
– Бердянский район Запорожья – уничтожены 2 склада БК;
– Скадовский район Херсонщины – попадание в базирование.
Напомним, на Таврическом направлении воины ВСУ уничтожили 21 единицу техники и 6 складов БК врага только за последние сутки. Речь идет о 3 ББМ, 10 артиллерийских системах и минометах, 2 БпЛА, 4 единицах автомобильной и 2 единицах специальной техники. Также были уничтожены 6 складов боеприпасов врага.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– бойцы легиона "Свобода России" уничтожили склад с минами армии России в оккупированном Зайцевом Донецкой области. Потери войскам РФ нанесли с помощью БПЛА;
– в Херсонской области украинские воины отменяли у врага наблюдательный комплекс "Муром-М". Охоту на технику россиян провели бойцы 11 бригады имени Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.
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