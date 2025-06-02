Минус 15 мотоциклов с оккупантами: враг пытался прорваться на Торецком направлении, но потерпел неудачу

Армия страны-агрессора России на Торецком направлении фронта пыталась осуществить мотопехотный штурм в направлении населенного пункта Щербиновка, но потерпела неудачу. Бойцы Силы обороны уничтожили 15 мотоциклов с вместе с оккупантами.

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Об этом рассказал спикер Оперативно-тактической группировки "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец в эфире национального телемарафона в воскресенье, 1 июня. По словам военного, неудачный штурм российских оккупационных войск состоялся днем ранее - в субботу, 31 мая.

По словам Запорожца, на Торецком направлении, возле Яблоновки, подавляющее количество штурмовых действий противника осуществляется с применением пехоты на багги, квадроциклах, мотоциклах, однако пока эта техника в небольшом количестве.

Вчерашний штурм отбили бойцы 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов", уничтожив вражеские мотоциклы вместе с личным составом.

"Вчера враг совершил мотопехотный штурм с применением мотоциклов в направлении населенного пункта Щербиновка. И 15 мотоциклов вместе с личным составом были уничтожены 12-й бригадой НГУ "Азов", а также приданными подразделениями. Эти штурмовые действия потерпели неудачу", – сказал спикер ОТГ "Луганск".

Отметим, что в сводке Генерального штаба ВСУ сказано, что в течение 1 июня на Торецком направлении оккупанты 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Дилиевки. В то же время 31 мая наши воины отбили восемь атак противника в районах населенных пунктов Крымское и Торецк.

Ранее командир батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Василий Целюх рассказал, что россияне на Торецком направлении уничтожают транспорт в тылу ВСУ. Противник не дает нашим военным передвигаться, доставлять боеприпасы и перевозить людей.

По словам военного, задачей противника является уничтожение обеспечения передовых украинских позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитический проект DeepState отметил, что российские оккупационные войска в мае 2025 года увеличили количество атак на фронте в Украине на 19% по сравнению с апрелем. Армия государства-агрессора пытается сохранить высокую интенсивность своих атак.

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