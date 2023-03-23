Минус 22 вражеские цели: бойцы СБУ устроили 'ад' российским захватчикам на востоке. Видео

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ из группы "Белые волки" всего за 5 дней уничтожили еще 22 вражеские цели. Под прицел защитников Украины попали российская техника, блиндажи и склад с боеприпасами.

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Эффектные кадры ликвидации оккупантов опубликовали в Telegram СБУ. Ад оккупантам украинские бойцы устроили на восточном фронте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Так, менее чем через неделю спецназовцы СБУ отминусовали:

– 14 танков;

– 4 БМП;

– 2 блиндажа с пехотой противника;

– 1 спецмашину для разминирования;

– 1 склад с боеприпасами.

Напомним, также в сети показали, как 1-я отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна уничтожила очередную единицу вражеской бронетехники в районе трассы Кременная – Сватово. Бойцы спецподразделения аэроразведки "Дикі бджоли" скорректировали операцию по уничтожению российского объекта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бойцы ГНСУ показали, как мастерски ликвидируют захватчиков ночью, отражая их штурмы и нанося врагу потери. Там отметили, что ночь – лучшее время для охоты на оккупантов;

– украинские артиллеристы умело уничтожают российских захватчиков на украинской земле. Зрелищные кадры работы украинских реактивных систем залпового огня "Ураган" и самоходных артиллерийских установок "Пион" по позициям россиян на юге нашего государства, снятые еще летом, опубликованы только сейчас, по просьбе воинов и по соображениям безопасности.

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