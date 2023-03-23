''Ночь – лучшее время для охоты'': украинские пограничники рассказали о ликвидации оккупантов на Донбассе

Украинские пограничники активно участвуют в боях с российскими оккупационными войсками на Донбассе. Бойцы ГПСУ мастерски ликвидируют захватчиков по ночам, останавливая их штурмы и нанося врагу потери.

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Об этом сообщили на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook. Там отметили, что ночь – лучшее время для охоты на оккупантов.

Так, недавно наемники ЧВК "Вагнер" пытались штурмовать опорный пункт наших пограничников в промзоне Бахмута Донецкой области. Украинские военные вступили в ближний бой с россиянами, чтобы остановить их атаку.

Почти всю ночь продолжалась перестрелка с применением стрелкового оружия, противнику так и не удалось прорвать оборону. Пограничники же смогли ранить пятерых захватчиков, а еще один "вагнеровец" был ликвидирован.

А в Луганской области военные "второй армии мира" намеревались внезапно атаковать позиции бойцов ГПСУ. Однако пограничники вовремя обнаружили вражескую пехоту с помощью тепловизора.

"Огонь из автоматов и пулеметов заставил противника отступить, а также унес жизни трех штурмовиков, еще несколько – ранены", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники продемонстрировали очередной точный удар по врагу в районе Бахмута. В результате защитники обезвредили группу оккупантов.

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