Скорректировали операцию ''Дикі Бджоли'': воины ВСУ точными ударами уничтожили технику РФ в районе трассы Кременная-Сватово. Видео

В Луганской области украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии. Очередная единица вражеской бронетехники была ликвидирована в районе трассы Кременная-Сватово.

Видео дня

Бойцы скорректировали удар с помощью аэроразведки. Об этом сообщает 1-я Отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Бойцы спецподразделения аэроразведки "Дикі Бджоли" скорректировали операцию по уничтожению российской бронетехники.

По вражеской технике был нанесен точечный удар, в результате чего БМП превратилась в груду горящего металлолома.

"Скорректировали операцию бойцы спецподразделения аэроразведки "Дикі Бджоли" 518 ОБСпП 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна", – говорится в сообщении.

Напомним, российские войска продолжают нести тяжелые потери под Угледаром Донецкой области. Об этом свидетельствуют кадры с оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что под Угледаром почти полностью ликвидирован батальон "Алга" из Казани. Уцелевших российское командование намерено обвинить в дезертирстве.

По мнению экспертов, оккупационные войска России потеряли инициативу на поле боя в Луганской области. Накопив ресурс, но не начав активных наступательных действий, враг регулярно несет потери под огневым давлением Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ с начала войны против Украины лишились более чем 6,8 тыс. бронемашин и 595 самолетов с вертолетами. Однако больше всего враг понес потери в живой силе – по состоянию на 23 марта ликвидировано уже 168 150 российских солдат и офицеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!