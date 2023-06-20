Минус 'Акация', склад БК и сотни захватчиков: в ВСУ рассказали об удачной работе на двух участках фронта

За последние сутки на Купянском и Лиманском направлениях фронта на границе Луганской и Харьковской областей произошла 21 атака со стороны врага. Основной его ударной силой были наемники с отрядов "Шторм Z".

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Защитники Украины не только отбили штурмы оккупантов, но и нанесли им значительные потери в живой силе и технике. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет о "демилитаризации" танка Т-72, трех БМП-2 и одной БМП-1, самоходной артиллерийской установки "Акация".

Кроме этого, воины уничтожили склад с боеприпасами российских захватчиков, а еще два автомобиля, которые подвозили этот БК.

Во время боев и других боевых задач защитники также ликвидировали 146 оккупантов, а еще 190 вражеских солдат получили ранения.

В основном речь идет о новобранцах из недавно созданных агрессором штурмовых отрядов "Шторм Z". Череватый говорит, на сегодня они являются ключевой ударной силой армии РФ на Луганщине.

"560 раз артиллерию разных калибров и систем применял враг на этом участке фронта и совершил восемь авиационных налетов", – добавил он.

Ранее глава Северодонецкого РВА Роман Власенко отметил, что наиболее горячо сегодня возле Белогоровки и Кременной в направлении Лимана. По его словам, ВСУ усложнили врагу логистику в Луганской области, а оккупанты устроили спецлагеря для подготовки зэков к войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео уничтожения группы российской пехоты на Кременском направлении. По захватчикам работало подразделение операторов БПЛА Black Raven.

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