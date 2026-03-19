Минус батарея: бойцы Lasar's Group сожгли шесть российских БМ-21 'Град' на Покровском направлении. Видео

В Донецкой области дронари Национальной гвардии Украины и Сил беспилотных систем уничтожили батарею российских реактивных систем залпового огня "Град". Технику удалось уничтожить вместе с расчетами.

Об этом говорится в официальных соцсетях бригады НГУ Lasar's Group. Батарею РСЗО удалось уничтожить в районе Покровска.

Что известно

Установки были расположены в полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ. Для работы силовики НГУ провели совместную аналитическую работу с 2 батальоном "Щедрик" 411отдельной бригады беспилотных систем "Ястребы". Они разведали район дислокации вражеских средств и предоставили информацию нацгвардейцам.

"На охоту за РСЗО были оперативно отправлены дроны "Лазарей". Наши бойцы нанесли точные удары и уничтожили шесть единиц БМ-21 "Град", что равно батарее", — говорят силовики.

Благодаря тщательно спланированным действиям дронов удалось существенно уменьшить огневое давление врага на позиции украинских пехотинцев.

Заметим, что согласно заявлению Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинская армия ликвидировала 1 520 российских военнослужащих. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 284 тыс. 90 человек.

Напомним, ранее армейский спецназ ВСУ остановил первый за последние три месяца российский моторизованный штурм поселка Гришино в Донецкой области. Последний раз неудачную атаку с применением мототехники враг проводил в прошлом году, в начале декабря.

Также известно, что Россия не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. В частности, оккупанты пытаются взять под полный контроль Гришино, вблизи которого ВС РФ хотят сформировать плацдарм.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне до сих пор хотят установить полный контроль над Покровском и Мирноградом. Враг увеличивает количество ударов с целью активизации наступательных действий в этом районе.

