Минус четыре 'Триумфа': в Новороссийске дроны СБУ уничтожили элементы одной из самых мощных ПВО РФ. Спутниковые фото

Украинские беспилотники поразили 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара оккупантов во время атаки по портовой и нефтяной инфраструктуре в Новороссийске (РФ) 14 ноября. Удачную операцию осуществила Служба безопасности Украины вместе с Силами безопасности и обороны.

Об этом OBOZ.UA проинформировали источники в СБУ. Данные поражения элементов одной из самых мощных ПВО врага подтверждают спутниковые снимки.

Фотографии показали, что СБУ уничтожила четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", расположенные на территории воинской части кубанского краснознаменного полка. Кроме того, российская сторона потеряла два ключевых радара, это комплекс раннего обнаружения 96Н6 и радар целеуказания 92Н6.

По имеющейся информации, всего на территории части было около 12 пусковых установок С-400, и с большой вероятностью атака вызвала повреждение и других элементов этого ЗРК россиян.

Что известно об атаке по Новороссийску

О серии ударов и сильных детонациях, которые были слышны в разных районах города, ночью 14 ноября, сообщили местные жители. Прилеты произошли на территории Транснефти, где расположен экспортный терминал Шесхарис. В результате возгорания, огонь быстро распространился на резервуары и поднялся на десятки метров.

"Шесхарис" содержит 30 резервуаров для нефти общим объемом 820 тыс. кубометров, 16 для мазута и десять – для дизеля. Через комплекс проходит часть экспорта российской нефти сорта Urals.

Позже оперштаб Краснодарского края подтвердил повреждение нефтебазы на перевальном комплексе "Шесхарис" и береговых сооружений. Официально, пожар был "оперативно" ликвидирован силами 172 спасателей и 51 единицы техники. Однако об объявлении о введении режима чрезвычайной ситуации там ничего не сказали.

А Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в ходе атаки могла быть поражена позиция С-300/С-400 на территории одной из российских воинских частей, а также, возможно, склад ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 11 ноября, российский НПЗ в Орске поразили беспилотники СБУ. До места прилета от границы Украины – около 1 400 км. На территории НПЗ прозвучало по меньшей мере четыре взрыва, после чего наблюдалось интенсивное задымление.

Также сообщалось, что в Генштабе подтвердили поражение Саратовского НПЗ, нефтяного терминала в Феодосии и объектов врага в Донецкой области. Известно, что предприятие производит более 20 видов нефтепродуктов и обеспечивает потребности российской оккупационной армии.

