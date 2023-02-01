Минус десятки оккупантов и склад БК: украинские морпехи устроили мощную ''бавовну'' оккупантам

Украинские морпехи продолжают уничтожать российских захватчиков на украинской земле. В последний день января воины ликвидировали по меньшей мере 21 российского оккупанта и 4 вражеских беспилотника.

Видео дня

Также враг 31 января потерял несколько единиц вооружения и боеприпасов. Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

Так, морпехи проредили личный состав вражеских подразделений.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки, 31 января, морские пехотинцы уничтожили 4 БПЛА и 21 оккупанта", – отмечено в сообщении.

В то же время артиллеристы ВМС ВСУ лишили врага нескольких артиллерийских установок и уничтожили склад боеприпасов.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожена самоходная гаубица "Мста-С", БМ-21 "Град", две прицепные пушки-гаубицы Д-20 и хранилище боеприпасов. Окончательные потери врага уточняются", – добавили в ВМС ВСУ.

Напомним, в январе украинские воины установили новый рекорд по ликвидации оккупантов за месяц: "денацифицировано" без малого 22 тысячи оккупантов. Предыдущий рекорд по уничтожению личного состава вражеской армии ВСУ установили в декабре: тогда за месяц было ликвидировано около 17 тыс. российских захватчиков.

Также сообщалось, что 31 января воины ВСУ ликвидировали еще 920 оккупантов, доведя общие безвозвратные потери РФ в живой силе до 128 400 захватчиков. Кроме того, накануне было уничтожено 10 артсистем армии РФ.