Минус девять оккупантов: пограничники показали, как отразили вражеский штурм под Бахмутом. Видео

Пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" отразили российский штурм при поддержке тяжелой техники на Бахмутском направлении Донецкой области. Оккупанты понесли существенные потери – уничтожен БТР-82А, ликвидировано 9 оккупантов и обезврежено 6 пехотинцев.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram "Луганского пограничного отряда – "Бригада месть". Там отметили, что бронегруппа противника состояла из 23 оккупантов, танка и 4 БТРов".

Напомним, в ГПСУ показали, как по вражеским целям на левобережье Херсонской области результативно отработали ночные ударные "хищники". В течение недели пограничники нанесли россиянам большие потери.

Пограничники обнаружили и уничтожили 5 единиц вражеской техники, из них 4 грузовика. Кроме того, целью ударных "хищников" стал склад имущества российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Защитники Украины поразили РСЗО "Ураган" на территории РФ с помощью FPV-дрона. Воины подразделения Chimera "охотились" на российскую технику в Белгородской области.

– Под Часовым Яром в Донецкой области российские самолеты-штурмовики накрыли огнем свою пехоту. Пилоты могли получить такой приказ, ведь сегодня в войсках РФ все активнее используются заградительные отряды, которые не позволяют оккупантам сбежать с поля боя.

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