Минус два танка и ББМ: пограничники отбили комбинированный штурм оккупантов в районе Белогоровки. Видео

На Северском направлении украинские пограничники в очередной раз продемонстрировали эффективность. В районе Белогоровки подразделение Госпогранслужбы "Феникс" отразило массированную атаку российских оккупационных войск.

В результате враг понес болезненные потери. Соответствующие кадры показала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Противник использовал сразу несколько типов сил: пехоту, легковые автомобили и тяжелую бронетехнику – однако потерпел сокрушительное поражение.

"В районе Белогоровки пилоты пограничного подразделения "Феникс" остановили комбинированный штурм противника. Враг бросил в бой пехоту, легковой автотранспорт и тяжелую бронетехнику", – говорится в сообщении.

Слаженная работа экипажей FPV-дронов, операторов систем "Vampire" и боевых сбросов с беспилотников позволила остановить продвижение врага еще на подходах. Как следствие – было уничтожено два танка, бронированную боевую машину и автомобильную технику противника.

Оккупанты пытались маневрировать и прятаться в зеленых насаждениях – впрочем, безрезультатно. Украинские защитники не оставили шансов ни одному из них.

Бойцы Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на всех направлениях.

Напомним, в Харьковской области Силы обороны Украины ликвидируют российских захватчиков в посадках и на полях. Для этого наши воины используют FPV-дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении (Донецкая область) Силы обороны Украины тоже продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, они массово ликвидируют оккупантов, которые пытаются продвигаться в направлении села Торское.

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