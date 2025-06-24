Минус 1200 оккупантов и 21 артсистема: озвучены потери российской армии за сутки

Силы обороны Украины в боях на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1200 военнослужащих российской оккупационной армии. А всего за время войны обезврежено уже 1 013 700 живой силы ВС РФ.

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Накануне защитники также отминусовали у захватчиков 340 единиц военной техники и вооружения. Данные о потерях врага по состоянию на 24 июня озвучил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, воины уничтожили 21 артиллерийскую систему (всего 29 511), семь боевых бронированных машин (22 879), один танк (10 966), одну РСЗО (1424) российских войск.

Защитники сбили 12 вражеских крылатых ракет (всех 3388), с неба успешно приземлили 198 беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 41 915). На земле бойцы сожгли 100 единиц автомобильной техники и автоцистерн (52 961) армии РФ.

Всего с начала полномасштабной войны ВСУ обезвредили 3920 единиц спецтехники, 1188 средств ПВО, 416 самолетов, 337 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку оккупационных сил РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 июня Силы обороны поразили нефтебазу "Атлас" в Ростовской области РФ. Этот объект обеспечивал горюче-смазочными материалами российских оккупантов на Донбассе.

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