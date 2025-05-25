Минус 1020 оккупантов и 68 артсистем: озвучены потери российской армии за сутки

Защитники Украины в боях на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1020 военнослужащих российской оккупационной армии. А всего за время войны обезврежено уже 980 850 живой силы ВС РФ.

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Накануне защитники также отминусовали у захватчиков 397 единиц военной техники и вооружения. Данные о потерях врага по состоянию на 25 мая озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Во время массированной атаки Силы обороны сбили шесть крылатых ракет РФ (всех 3203), а на передовой – 190 беспилотников оперативно-тактического уровня (37 367).

Кроме того, бойцы обезвредили 68 артиллерийских систем (всего 28 269), 11 боевых бронированных машин (22 633), два танка (10 854), одну РСЗО (1396), 112 единиц автомобильной техники и автоцистерн (49 751), семь – спецтехники (3902) российской армии.

Всего во время полномасштабной войны ВСУ уничтожили также 1169 средств ПВО, 372 самолета и 336 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины уничтожили 10 мотоциклов оккупантов на Покровском направлении. На этой технике враг пытался атаковать в направлениях Елизаветовки и Миролюбовки, но ВСУ остановили этот штурм.

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