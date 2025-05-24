На Покровском направлении ВСУ уничтожили 10 мотоциклов оккупантов и остановили штурм: что происходит

Российская оккупационная армия продолжает активные наступательные действия на Покровском направлении и, как следствие, несет огромные потери. Украинские войска на этом участке фронта уничтожили захватчиков на десяти мотоциклах.

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Враг пытался атаковать в направлениях Елизаветовки и Миролюбовки. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

В результате огневого поражения всю технику, на которой враг пытался прорваться к позициям украинских войск, уничтожили. Также штурмовые действия отражены возле Удачного, Новониколаевки, Котляровки, Орехового, Малиновки, Лисовки, Троицкого и Андреевки.

Кроме того, в ОСГВ "Хортица" рассказали о попытках врага наступать на других направлениях. В частности, на Купянском направлении враг совершил безуспешные штурмовые действия возле Двуречанского, Кутьковки, Новой Кругляковки, Колесниковки и Загрызового.

На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Карповка, Торское, Редкодуб, Зеленая Долина и Липовое. Штурмовые действия врага отражены.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в районах Белой Горы, Дилиевки, Дачного, Яблоновки, Новой Полтавки и в Торецке. Все вражеские атаки отражены. Полтавку враг атаковал с применением мотоциклов, в направлении Попового Яра задействовал четыре бронемашины и шесть мотоциклов. Утрата части техники сделала невозможным дальнейшее наступление врага.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Веселого, Богатыря, Комара и Шевченко. Вражеские атаки успешно отражены. Защитники продолжают сдерживать давление, уничтожая превосходящие силы врага.

Напомним, на территории Донецкой области продолжаются наиболее интенсивные боевые действия в Украине. Российские оккупанты проводят штурмовые действия на разных направлениях и пытаются выйти на административную границу региона. Главной целью наступления путинской армии может стать город Константиновка.

Ранее сообщалось, что путинские войска пытаются нарушить логистические пути на отдельных направлениях. Враг не отказывается от максималистских целей по захвату всей территории Донецкой области и возможного продвижения в Днепропетровскую область.

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