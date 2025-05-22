Ситуация очень обострилась: почему Константиновка может стать главной целью наступления России и сколько гражданских остается в городе. Карта

На территории Донецкой области продолжаются наиболее интенсивные боевые действия в Украине. Российские оккупанты проводят штурмовые действия на разных направлениях и пытаются выйти на административную границу региона.

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Главной целью наступления путинской армии может стать город Константиновка. Об этом говорится в аналитической статье "ВВС Україна".

Ситуация вокруг Константиновки на существенно усложнилась за прошедшие недели. Российские войска продавили украинскую оборону к западу от города и начали реализовывать план по его окружению. По состоянию на конец мая путинская армия почти добрались до последнего большого препятствия на своем пути – водохранилища Клебан-Бык, в нескольких километрах от которого начинаются окрестности Константиновки. В ходе летней наступательной кампании РФ именно этот город Донбасса может стать главной целью Кремля.

Несмотря на регулярные обстрелы и разрушение около 20-30% домов в Константиновке до сих пор остаются до 9 тысяч гражданских. При этом до войны здесь проживало около 70 тыс. украинцев. Если в течение 2023-2024 годов Константиновка считалась относительно тыловым городом, то после того, как российские войска начали наступление со стороны Бахмута в направлении Часового Яра, угроза для города существенно выросла.

Россияне не смогли быстро осуществить прорыв, но враг постепенно продавливает украинскую оборону и уже приблизился к западным окрестностям Часового Яря, от которого до городской застройки Константиновки около 10 км.

Сами российские оккупанты не скрывают, что Константиновка является "стратегически важным" населенным пунктом. Российские пропагандисты писали, что оккупанты подошлик рубежу сел Попов Яр – Полтавка – Русин Яр – Степановка, и прорыв этой линии обороны позволит приблизиться к ключевой дороге Доброполье – Краматорск и активнее бить по ней, в частности, FPV-дронами. Соответственно, это может парализовать логистику ВСУ в этом направлении.

В свою очередь украинский военный аналитик группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец называет успех российской армии на этом участке фронта "прорывом на тактическую глубину". При этом источник ВВС в командном составе ВСУ признает, что ситуация на этом направлении очень обострилась в последние недели.

Военнослужащие отмечают, что в ближайшей перспективе оккупанты хотят сформировать полуокружение Константиновки и взять под огневой контроль логистику Сил обороны. Если им это удастся, украинским подразделениям в ближайшее время придется выходить из глубокого "кармана" возле Торецка. Однако один из главных факторов для битвы заключается в наличии достаточно подготовленных резервов у обеих сторон.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия в последнее время усилила террор мирного населения Константиновки Донецкой области. В первую очередь враг уделяет внимание применению FPV-дронов на оптоволокне. Путинские террористы устраивают "охоту" на все, что двигается в городе, а также на путях логистики в линии боевого столкновения из города.

Напомним, путинские войска пытаются нарушить логистические пути на отдельных направлениях. Враг не отказывается от максималистских целей по захвату всей территории Донецкой области и возможного продвижения в Днепропетровскую область.

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