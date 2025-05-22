Оккупанты пытаются перерезать логистические пути на Новопавловском направлении: какова ситуация и цели врага на фронте. Карта
Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных участках фронта в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить еще больше украинских территорий. Также путинские войска пытаются нарушить логистические пути на отдельных направлениях.
Кроме того, враг не отказывается от максималистских целей по захвату всей территории Донецкой области и возможного продвижения в Днепропетровскую область. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.
По информации аналитиков, на данном этапе войны российские войска сконцентрированы на трех основных целях. В первую очередь путинская армия пытается оттеснить украинские войска от государственной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову на расстояние стрельбы ствольной артиллерии.
Также россияне поставили в качестве цели захватить оставшуюся часть Луганской области и продвинуться на запад в восточную часть Харьковской области и окружить северную часть Донецкой области. В целом оккупанты по-прежнему хотят захватить всю Донецкую область, на которую претендует Кремль. При этом не исключено, что вражеские войска попытаются продвинуться в Днепропетровскую область.
Украинские военнослужащие рассказали, что войска РФ также пытаются перерезать логистические пути на Новопавловском направлении. Старший офицер отделения коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты Денис Бобков рассказал в эфире телеканала "Киев 24", что в ходе штурмовых действия оккупанты используют тактику малых пехотных групп.
"Тяжелую технику, по крайней мере, в нашей операционной зоне мы уже давно не наблюдали. Враг также перестал использовать автомобили. Ориентировочно плюс-минус уже три недели враг использует такую тактику исключительно малых пехотных групп", – говорит военнослужащий.
Напомним, российская оккупационная армия накапливает резервы вблизи государственной границы на Харьковском направлении. В частности, украинские военнослужащие фиксируют увеличение количества личного состава РФ.
Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. Также враг хочет приблизиться к областным центрам – Сумам, Харькову и Запорожью – на расстояние досягаемости артиллерийского огня.
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