Российские войска не прекращают штурмов: в ISW оценили, где продвинулся враг. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. Также враг хочет приблизиться к областным центрам – Сума, Харькову и Запорожье – на расстояние досягаемости артиллерийского огня.

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Самые активные боевые действия продолжаются на территории Донецкой области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Недавно российские войска продвинулись в Сумской области. Геолокационные кадры, опубликованные 19 мая, показывают, что оккупанты продвинулись в юго-западной части Локни (северо-восток города Сумы) и захватили поля к западу от поселка. Российские войска продолжили атаки в районе Локни, в районе Беловоды (северо-западнее Локни) и Водолаги (западнее Локни).

В Харьковской области оккупанты намерены оттеснить украинские войска от государственной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову на расстояние досягаемости артиллерийского огня. Недавно российские войска продвинулись на севере региона. Геолокационные кадры, опубликованные 20 мая, указывают на то, что захватчики переправились через реку Волча на северо-западе Волчанска (к северо-востоку от Харькова), но неясно, сохраняют ли российские войска позиции в этом районе.

На востоке россияне хотят захватить оставшуюся часть Луганской области и продвинуться на запад и восток в Харьковской области и северную часть Донецкой области. 20 мая российские войска продолжили наступательные действия на Купянском направлении, однако подтвержденного прогресса не добились.

Оккупанты наступали к северу от Купянска в направлении Куткивки и вдоль международной границы в районе Стройовки, а также к юго-западу от Купянска в направлении Песчаного. Также 20 мая российские войска провели ограниченные наступательные операции в направлении Боровой. В целом российские войска атаковали северо-восточнее Боровой в районе Загрызово, восточнее Боровой в районе Копанок и юго-восточнее Боровой в районе Грековки. Также 20 мая российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении.

Путинские войска по-прежнему планируют захватить всю Донецкую область и, возможно, продвинуться в Днепропетровскую область. Геолокационные кадры, опубликованные 20 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северу от Калиновки (к северу от Часова Яра). Представитель украинской бригады, действующей на направлении Часов Яр, сообщил, что войска РФ в течение неопределенного периода времени накапливали силы и теперь используют эту более крупную группировку сил, чтобы попытаться прорваться. Военный сообщил, что российские войска активно пытаются снести здания в центральной части Часова Яра, чтобы облегчить дальнейшее продвижение.

На Торецком направлении оккупанты продвинулись на западе Торецка и к востоку от Новой Полтавки (к западу от Торецка) вдоль трассы Т-0504 Покровск-Константиновка. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 20 мая, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Торецка.

Также россияне продолжали наземные атаки в районе самого Торецка; к северу от Торецка в направлении Иванополья и Плещеевки; к северо-востоку от Торецка в районе Дружбы и Дачного и в направлении Дылевки; к юго-западу от Торецка в районе Старой Николаевки, Новой Полтавки и в направлении Зари; и к западу от Торецка в районе Яблоновки и в направлении Попова Яра.

На Покровском направлении российские войска также продолжили наступательные действия, однако подтвержденного прогресса не добились. Враг атаковал к северо-востоку от Покровска в районе Малиновки и Елизаветовки и в направлении Шевченковского перше; восточнее Покровска в районе Миролюбовки, Гродовки, Мирнограда, Проминя; юго-восточнее Покровска в районе Лысовки; южнее Покровска в районе Новоукраинки, Даченского, Шевченко, Звирово и в сторону Чунишина; и юго-западнее Покровска в районе Удачного и в сторону Зеленовки.

Недавно российские войска продвинулись на запорожском направлении. Захватчики хотят удерживать позиции на передовой, защищать тыловые районы от украинских ударов и продвигаться в зону досягаемости артиллерийского огня города Запорожье. Геолокационные кадры, опубликованные 19 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Белогорья (юго-восток от Орехова).

Напомним, в России продолжают на высоком уровне отрицать легитимность украинской власти и конституции, а также суверенитет Украины. Это свидетельствует о незаинтересованности Москвы в переговорах и любом завершении войны, кроме как путем капитуляции Киева.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия за неполных пять месяцев 2025 года потеряла на войне против Украины около 185 000 захватчиков. Речь идет о "двухсотых" и "трехсотых" военнослужащих страны-агрессора.

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