Оккупанты накапливают силы вблизи госграницы на Харьковщине: военный оценил угрозы. Карта

Российская оккупационная армия накапливает резервы вблизи государственной границы на Харьковском направлении. В частности, украинские военнослужащие фиксируют увеличение количества личного состава РФ.

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Такие маневры свидетельствуют о подготовке захватчиков к штурмовым действиям. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус.

По его словам, путинские войска пытаются подтягивать свой личный состав ближе к линии боевого столкновения и провести штурмовые действия. При этом украинский защитник отмечают, что у оккупантов не получается реализовать свои планы.

"В целом, у них ничего не получается. Нужно иметь наблюдение на всех самых опасных направлениях подхода к нашему переднему краю. Накопление личного состава является ближе к государственной границе, т.е. штурмовых действий противника", – рассказал военный.

Также защитник подчеркнул, что в ходе штурмовых действий оккупанты комбинируют применение артиллерии и беспилотных систем. В то же время на одном из направлений враг может бросать в бой пехоту, чтобы отвлекать внимание на другом участке фронта, где идет продвижение.

Кроме того, Помагайбус рассказал об особенностях применения FPV-дронов на оптоволокне. По его словам, дальность таких БПЛА у россиян может доходить до 15-30 километров.

"Основное наращивание с их стороны – это дроны на оптоволокне. Это очень болезненный вопрос. Мы делаем контрдействия. Основное преимущество этих дронов - мы не можем их обнаружить РЭБами и подавить. Но механизмы противодействия таким дронам все же есть", – говорит военный.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. Также враг хочет приблизиться к областным центрам – Сумам, Харькову и Запорожью – на расстояние досягаемости артиллерийского огня.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия за неполных пять месяцев 2025 года потеряла на войне против Украины около 185 000 захватчиков. Речь идет о "двухсотых" и "трехсотых" военнослужащих страны-агрессора.

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