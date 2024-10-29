Минус 1360 оккупантов, по девять танков и ББМ: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на земле и в небе 235 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. Также ряды вражеской армии проредили примерно на 1360 солдат и офицеров.

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Общие потери живой силы ВС РФ в войне против нашей страны составляют уже 692 080. Обновленные данные 29 октября озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины уничтожили 45 артиллерийских систем (всего 19 917), девять танков (9129), девять боевых бронированных машин (18 404), одну РСЗО (1241) армии агрессора.

В небе защитники сбили 72 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 17 939). На земле бойцы сожгли еще 89 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 27 749), десять – специальной техники (3566).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили также 2625 крылатых ракет, 984 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку воск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины уничтожили новейшую радиолокационную станцию "Гармонь-М" российских оккупантов. Вражескую технику защитники поразили с помощью FPV-дрона.

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