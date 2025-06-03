Минус 1100 оккупантов и 12 самолетов: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях личного состава и авиации РФ

Защитники Украины уничтожили 348 единиц вооружения и техники российской армии за прошедшие сутки. В боях воины отминусовали еще около 1100 оккупантов.

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По состоянию на 3 июня общие потери живой силы ВС РФ составляют 990 800 захватчиков (убитыми и ранеными). Обновленную информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в сводке подтвердили уничтожение 12 самолетов российской армии (всех 384), которые были поражены на авиабазах РФ во время уникальной операции СБУ "Паутина" 1 июня 2025 года.

Накануне же ВСУ обезвредили в боях 48 вражеских артиллерийских систем (всего 28 623), восемь боевых бронированных машин (22 671), семь танков (10 881), одну РСЗО (1402), одно средство ПВО (1176).

Кроме этого, воины сбили 126 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 38 748) и сожгли 145 единиц автомобильной техники и автоцистерн (50 607).

За время войны Силы обороны также уничтожили 3905 единиц спецтехники, 3271 крылатую ракету, 336 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны отбили российский мотопехотный штурм в сторону Щербиновки на Торецком направлении. В бою защитники уничтожили 15 мотоциклов вместе с оккупантами.

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