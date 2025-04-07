Минус 1350 оккупантов и 25 бронемашин: Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 185 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии России. Также ликвидировали и ранили около 1350 российских захватчиков.

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С начала полномасштабной войны агрессор потерял на украинской земле примерно 925 020 живой силы. Обновленные по состоянию на 7 апреля данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники неба сбили 15 российских крылатых ракет (всего 3145) и 28 беспилотников оперативно-тактического уровня (31 874).

Во время боевых задач воины обезвредили 31 артиллерийскую систему (всех 25 817), 25 боевых бронированных машин (21 997), 13 танков (10 567), две РСЗО (1356) оккупационных войск.

Кроме того, бойцы сожгли 70 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 43 120), одну – спецтехники (3790) врага.

За время полномасштабного российского вторжения ВСУ также отминусовали 1124 средства ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку сил агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины из сводной бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции нанесли успешный удар по схроне техники врага в Торецке на Донетчине. Попаданием одного FPV-дрона бойцы уничтожили сразу четыре квадроцикла оккупантов.

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