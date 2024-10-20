Танки, ББМ, артсистемы и 1340 оккупантов: в Генштабе назвали потери врага за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки превратили в металлолом 170 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Во время боев ликвидировали и ранили около 1340 российских оккупантов.

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В общем за время войны на нашей земле отминусовали примерно 678 520 личного состава войск страны-агрессора. Обновленные по состоянию на 20 октября данные о потерях врага сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Воины обезвредили еще 39 боевых бронированных машин (всего 18 111), 17 артиллерийских систем (19 565) и 12 танков (9047) захватчиков.

В небе сбили российскую крылатую ракету (всех 2624) и 57 беспилотников оперативно-тактического уровня (17 287).

Также уничтожили 41 единицу вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 26 987), три – спецтехники (3476).

С начала полномасштабной войны Силы обороны отминусовали 1232 РСЗО, 978 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на Харьковском направлении уничтожили "гордость российского оборонпрома" – БМП-3, которая после поражения эффектно взорвалась. Также воины сожгли два вражеских танка, оснащенных "защитой".

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