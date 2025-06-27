Минус 970 оккупантов и четыре ББМ: озвучены потери российской армии за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 970 российских оккупантов. Также обезвредили 194 единицы техники и вооружения войск РФ.

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По состоянию на 27 июня общие потери личного состава российской армии в войне против нашей страны достигают 1 016 720 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 87 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 42 240) и сожгли 89 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (53 284).

Воины обезвредили 13 артиллерийских систем (всех 29 630), четыре боевые бронированные машины (22 896) и один танк (10 969) армии агрессора.

За время с начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 3921 единицу спецтехники, 3388 крылатых ракет, 1425 РСЗО, 1188 средств ПВО, 416 самолетов, 337 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, истребитель МиГ-29 ВСУ уничтожил командный пункт батальона армии РФ. Успешная операция была проведена на Запорожском направлении.

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