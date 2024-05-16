Минус 1520 оккупантов и 30 бронемашин: Генштаб ВСУ озвучил потери врага за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях 1520 военнослужащих оккупационной армии РФ. Так, на сегодня общие потери ее личного состава достигают 488 460.

Накануне защитники также уничтожили 184 единицы военной техники и вооружения оккупантов. Данные о потерях врага на 16 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, в этот список наши воины отправили 30 боевых бронированных машин (всего 14 538), 27 артиллерийских систем (12 565), 19 танков (7529) российских сил.

С неба бойцы "приземлили" 13 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 10028), также сбили одну крылатую ракету (2200).

В металлолом ВСУ превратили еще 93 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 17 048), одну – спецтехники (2062) захватчиков.

Кроме этого, за время полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 1070 РСЗО, 798 средств ПВО, 351 самолет, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники с помощью БПЛА уничтожили два вражеских танка. Это произошло на севере Харьковской области, где идет наступление российских оккупационных войск РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!