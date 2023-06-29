Минус 680 оккупантов, самолет и 27 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Силы обороны Украины на протяжении 28 июня ликвидировали 680 оккупантов со страны-агрессора России. Также в боях и во время боевых задач было уничтожено 67 единиц вражеской техники и вооружения.

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На 491-й день полномасштабной войны в рядах российской армии уже недосчитывают 227 780 солдат и офицеров. Обновленные данные о ее потерях на украинской земле опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне наши защитники обезвредили в небе 14 вражеских воздушных целей – это БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 3513).

Воины ВСУ уничтожили еще 27 российских артиллерийских систем (всего 4116), 10 боевых бронированных машин (7857), два танка (4038), одно средство ПВО (388). Кроме этого, бойцы сожгли по шесть единиц автомобильной техники, автоцистерн (6780) и спецтехники (569) ВС РФ.

В небе был уничтожен еще один самолет (всего 315) оккупантов. Речь идет об истребителе Су-25, который с ПЗРК "Игла" приземлит бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс".

С начала полномасштабного российского вторжения Силы обороны также уничтожили 1261 крылатую ракету, 627 РСЗО, 308 вертолетов и 18 кораблей/катеров врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы подразделения аэроразведки "Марсель" уничтожили очередное место базирования техники российских оккупантов. Враг расположил свой тайник недалеко от границы с Россией в Харьковской области.

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