'Подарок' врагу ко Дню Конституции: защитники Украины уничтожили место базирования техники оккупантов на границе с РФ. Видео

Бойцы подразделения аэроразведки "Марсель" уничтожили очередное место базирования техники российских окупантов. Враг расположил свой тайник у границы с Россией в Харьковской области.

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О подарке ко Дню Конституции от защитников Украины OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Как видно на кадрах, захватчики получили очень пламенный "привет" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники разгромили один из батальонов 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ под Бахмутом. Наши военные показали, как происходил штурм позиций врага. На опубликованных кадрах видно, что сначала оккупантов накрыли огнем из стрелкового оружия и забросали гранатами.

Части военных РФ удалось выжить – их взяли в плен, чтобы потом обменять на наших военнопленных. Многие оккупанты стали "200-ми" – по меньшей мере 30, а часть из них сбежала от Сил обороны.

Кроме того, украинские защитники на прошлой неделе установили сразу несколько рекордов по уничтожению оружия и технике оккупантов. Речь идет о вражеских артиллерийских системах и средствах ПВО, также повторен рекорд по уничтожению спецтехники противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бойцы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины продемонстрировали точный удар по вражескому танку в Донецкой области. В результате снаряд попал прямо в люк бронемашины;

– всего с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 227,1 тыс. человек убитыми. Также захватчики потеряли тысячи единиц военной техники.

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