Отработали ювелирно: бойцы Нацгвардии попали прямо в люк российского танка на Донетчине. Видео

Бойцы 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины продемонстрировали меткий удар по вражескому танку на Донетчине. В результате снаряд попал прямо в люк бронемашины.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе Нацгвардии. Также защитники предоставили видео удара (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ювелирная работа бойцов 4-й бригады Нацгвардии с метким попаданием в люк российского танка на Донецком направлении", – прокомментировали нацгвардейцы.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки наши воины ликвидировали 950 российских оккупантов. Также были уничтожены 21 артиллерийская система, 14 бронемашин и один танк противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба, враг пытается мешать продвижению украинских войск по двум направлениям. ВСУ в свою очередь уничтожили четыре склада БК военных РФ.

– Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что за прошедшую неделю украинские защитники на востоке провели оборонительные и наступательные действия, в которых имели тактический успех. На шести направлениях продвижение наших военных достигает 1-2 км.