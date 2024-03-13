Минус 980 оккупантов, танки и артиллерия: Генштаб обновил статистику потерь РФ в войне

За прошедшие сутки российская оккупационная армия "поредела" на 980 единиц личного состава убитыми и ранеными. Так, общая численность потерь врага за весь период полномасштабной войны возросла до 426 870 лиц.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что также десятки единиц российской техники подверглись "демилитаризации".

В частности, уничтожены 5 танков (уже 6752 за период полномасштабной войны) и 32 артиллерийские системы (10554). Кроме того, враг не досчитался 20 боевых бронированных машин (12921), 1 РСЗО (1017), 2 средства ПВО (715), 22 БПЛА оперативно-тактического уровня (8205), 1 крылатую ракету (1919), 62 единицы автомобильной техники и автоцистерны. (13932), а также 8 единиц специальной техники (1699).

Напомним, 12 марта командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили сотни вражеских БПЛА и пять составов БК.

Общие потери противника составляют 420 человек в живой силе и 38 единиц в военной технике, не считая беспилотных летательных аппаратов. В частности, речь идет о бронемашинах, артсистемах, средствах ПВО и автомобилях.

Также в ССО ВСУ показали, как уничтожили на одном из направлений фронта зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Технику обнаружили в лесополосе благодаря аэроразведке и нанесли по ней удар. ЗРК сдетонировал и превратился в груду металлолома.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В результате удара по танкеру, где размещался командный пункт оккупантов, мог погибнуть командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский.

– Украинские воины с помощью дрона уничтожили российский "Урал", загруженный боекомплектом. У оккупантов мощно работает РЭБ, однако это не гарантирует им полной безопасности.

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