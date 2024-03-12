У врага минус сотни БПЛА и пять складов БК: Тарнавский рассказал о боевой работе ВСУ на Таврическом направлении

Украинские защитники продолжают выполнять боевые задания на Таврическом направлении. В результате слаженной работы Вооруженных сил Украины захватчики несут значительные потери.

За прошедшие сутки враг потерял сотни БПЛА и пять складов БК. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, в операционной зоне войск "Таврия" обстановка остается сложной, но контролируемой. За прошедшие сутки противник совершил 23 авиаудара, 3 ракетных удара. Также враг провел 44 боевых столкновения и совершил 1094 обстрела и 75 ударов дронами-камикадзе.

Общие потери противника составляют 420 человек в живой силе и 38 единиц в военной технике, не считая беспилотных летательных аппаратов.

Речь идет, среди прочего, о 6 боевых бронемашинах, 6 артиллерийских системах, 1 средстве противовоздушной обороны (ЗРК "Бук-М2") и 24 автомобилях. Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 328 БпЛА разных типов.

Силы обороны Украины также уничтожили 5 складов боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов и 2 вражеских блиндажа.

Напомним, защитники Украины за сутки 11 марта отменили 910 военнослужащих российской армии. Среди ликвидированных захватчиков мог быть и командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что Воздушные силы ВСУ нанесли авиаудар по пункту управления ВС РФ на левобережье Херсонщины. оккупанты обустроили его на танкере "Механик Погодин".

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