Минус полсотни российских артсистем и 1110 оккупантов: озвучены потери РФ за сутки

Силы обороны Украины в течение 1 марта уничтожили на фронте 403 единицы военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. В боевых столкновениях ликвидировали и ранили около 1110 захватчиков.

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В целом на сегодня войска страны-агрессора в полномасштабной войне против нашего государства потеряли 876 720 живой силы. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 192 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всего 27 594).

На земле обезвредили 51 артиллерийскую систему (всех 23 959), 25 боевых бронированных машин (21 274), восемь танков (10 241), три средства ПВО (1091) и две РСЗО (1306) ВС РФ.

Кроме этого, сожгли 117 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 39 218), пять – специальной техники (3768) оккупантов.

За время полномасштабной войны ВСУ также сбили 3085 крылатых ракет, 370 самолетов и 331 вертолет, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе захваченного врагом города Селидово на Донетчине Силы обороны уничтожили тяжелую огнеметную РСЗО "Солнцепек" войск РФ. Также были обезврежены склад с российскими боеприпасами, машина зарядки и экипаж системы.

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