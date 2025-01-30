Минус 1270 российских оккупантов и 17 ББМ: озвучены потери врага за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за минувшие сутки обезвредили около 1270 военнослужащих оккупационной российской армии. Также сожгли примерно 181 единицу военной техники и вооружения вражеских сил.

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По состоянию на 30 января потери личного состава ВС РФ в войне против нашей страны уже достигают 835 940 убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины уничтожили 17 артиллерийских систем (всего 22 412), 17 боевых бронированных машин (20 614) и четыре танка (9890) российских войск.

В небе защитники сбили 54 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 23 510), а на земле обезвредили 85 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 35 451), четыре – спецтехники (3725).

С начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 3054 крылатые ракеты, 1264 РСЗО, 1050 средства ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники поразили российских оккупантов на Харьковском направлении с помощью сбросов с беспилотника "Баба Яга". Они уничтожили 12 вражеских позиций и два укрытия.

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